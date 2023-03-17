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聯合國報告：俄羅斯強制移送烏克蘭兒童構成戰爭罪

2023/3/17 11:06（3/17 11:54 更新）
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聯合國調查人員表示，俄羅斯強迫移送烏克蘭兒童到俄國控制的地區，已構成戰爭罪。圖為去年11月俄羅斯下令疏散赫松州遭俄軍占領地區平民，一名孩童從公車內向外張望。（路透社）
聯合國調查人員表示，俄羅斯強迫移送烏克蘭兒童到俄國控制的地區，已構成戰爭罪。圖為去年11月俄羅斯下令疏散赫松州遭俄軍占領地區平民，一名孩童從公車內向外張望。（路透社）
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（中央社日內瓦16日綜合外電報導）聯合國調查人員今天表示，俄羅斯強迫移送烏克蘭兒童到俄國控制的地區，已構成戰爭罪；聯合國也正調查俄烏戰爭中可能涉及的種族滅絕罪行。

法新社報導，聯合國高階調查小組在首份報告中指出，已確定俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，犯下「範圍廣泛的戰爭罪」。調查人員也警告，可能存在危害人類罪行。

但調查委員會（Commission of Inquiry）主席摩斯（Erik Mose）說，目前「尚未發現烏克蘭境內有種族滅絕情事」。

被問及有關種族滅絕的具體指控，包括強制移送烏國兒童到俄國控制的地區時，摩斯說：「我們當然知道這些可能性，（若調查委員會的任務期限延長）我們將繼續追查。」

不過，調查人員的報告做出結論，強制遣送烏克蘭兒童「違反國際人道法律，構成戰爭罪」。

根據烏克蘭當局的說法，截至上月，已有1萬6221名烏克蘭兒童被送到俄羅斯。

調查人員表示，他們無法證實這些數字，但已記錄到俄國官員採取措施，將這些被移送的烏國兒童安置在寄養家庭和相關機構中，並賦予俄羅斯公民身分。

調查人員說，烏克蘭頓內茨克（Donetsk）、哈爾科夫（Kharkiv）和赫松（Kherson）等地有164名4至18歲未成年人被移送，已詳細審查相關事件。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120317

#烏克蘭
#俄羅斯
#戰爭罪
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