更多編輯台推薦新聞：
中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事
科技

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

路透：IMF總裁喬治艾娃24日訪中

2023/3/18 15:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）路透社報導，國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）將於24至30日訪問中國。

路透社今天引述國際貨幣基金（IMF）消息人士透露，喬治艾娃將於26日在北京舉行的「中國發展高層論壇」（China Development Forum）進行演說，並於30日在海南省瓊海市舉行的博鼇亞洲論壇（Boao Forum for Asia Annual Conference）年會發表演講。

會議期間，喬治艾娃也將參加一些場邊活動，並與當局舉行雙邊會談。

喬治艾娃一直敦促中國更積極參與債務減免計畫，特別是向北京大量借款而陷入困境的國家。喬治艾娃2月在印度舉行的20國集團（G20）財長會議場邊主辦了主權債務圓桌討論，中國官員參加了會議。

北京後來同意對斯里蘭卡提供具體融資保證，這將為國際貨幣基金對斯里蘭卡的29億美元紓困計畫解套。但目前未知北京是否也會對於尚比亞等其他陷入債務困境的國家提供類似保證和債務減免。

中國政府堅持，多邊開發銀行分擔窮國的債務減免，但遭到世界銀行（WB）、美國、其他富裕國家與開發中國家的反對。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1120318

#喬治艾娃
#路透社
#中國
喬治艾娃
新債務圓桌會議將登場 中國被視為最大挑戰IMF：窮國已還不出錢 中國將參與債務協商會議
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族