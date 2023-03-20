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美監管機關達協議 Signature Bank資產售予他行

2023/3/20 21:08
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（中央社舊金山20日綜合外電報導）美國的銀行監管機關已達協議，擬將破產的Signature Bank大部分資產出售給另一銀行機構。

法新社報導，矽谷銀行（Silicon Valley Bank）3月初倒閉後，Signature Bank也跟進，而在一週前遭聯邦存款保險公司（FDIC）接管。

根據彭博報導，FDIC也有類似的計畫，打算出售矽谷銀行的部分資產。

紐約社區銀行（New York Community Bancorp）旗下的旗星銀行（Flagstar Bank）將承接Signature Bank的所有存款業務，以及部分貸款組合。

FDIC表示，截至2022年12月31日止，Signature Bank存款金額達886億美元。FDIC還說，Signature Bank各分行今起將以旗星銀行名稱營業。

根據聲明稿，Signature Bank數位銀行業務相關約600億美元貸款和40億美元存款仍將在FDIC的控制下。

美國聯邦準備理事會（Fed）、財政部和FDIC上週介入干預，以避免矽谷銀行擠兌風波蔓延至其他中小型銀行。

美國監管當局為了安撫市場，向矽谷銀行和Signature Bank客戶保證，他們在銀行的所有存款都能領回。

監管當局目前為止未能替矽谷銀行找到買主，正在考慮分割矽谷銀行。對新創企業來說，矽谷銀行是一家重要的銀行。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120320

#FDIC
#矽谷銀行
FDIC
美監管機構接管矽谷銀行 金融風暴後最大銀行業危機
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