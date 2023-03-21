美牙醫涉嫌為小三殺妻 在高蛋白奶昔內下毒

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（中央社丹佛21日綜合外電報導）根據美國法庭文件，警方認為科羅拉多州一名牙醫為和婚外情對象長相廝守，不惜在妻子運動前飲用的高蛋白奶昔中放入砷和氰化物，將妻子毒死。

45歲牙醫克萊格（James Craig）19日因涉嫌犯下一級謀殺罪遭到逮捕。根據法庭文件，將由公設辯護人辦公室替他辯護，該辨公室未就此案置評。

克萊格預計於23日出庭，將得知檢方是否決定將他起訴。

克萊格的妻子安琪拉（Angela Craig）感到頭暈目眩後，在3月6日、9日和15日3度前往醫院，但醫師無法判斷她的身體出了什麼問題。她15日最後一次因為劇烈頭痛和暈眩前往醫院，幾小時後癲癇發作，醫師替她裝上維生醫療儀器。她最終被拔掉維生醫療儀器，並被宣告死亡。

一名目擊者告訴警方，安琪拉首度住院前，克萊格曾在一次運動前替妻子製作高蛋白奶昔。根據口供書，安琪拉在運動後感覺頭暈，克萊格隨即帶她前往就醫。

科羅拉多州奧羅拉市（Aurora）警方認為，克拉格正與另名女牙醫發展婚外情，外遇對象還會搭飛機前來當地與他會面。

根據被調查人員列為證物的逮捕令，警方開始調查克萊格，是因為他的執業夥伴兼好友瑞德芬（Ryan Redfearn）告訴一名護理師，克萊格訂購了氰化鉀，但他們的工作上其實不需要用到這種化學藥品。

警方發現克萊格曾在Google搜尋「驗屍可以發現砷嗎？」、「殺死一個人需要多少砷？」，調查人員因此認為，他於3月6日在替妻子準備的高蛋白奶昔裡面放入砷，發現妻子沒有因此身亡後，他又緊急下單訂購氰化鉀，並告訴供應商是手術要使用。

根據逮捕令，克萊格曾利用辦公室電腦查詢並訂購「檢測不出來的毒藥」，並從亞馬遜網站購買氰化鉀。

文件指出，克萊格吩咐辦公室同仁不要打開他的包裹，但另名員工卻將包裹打開，導致氰化鉀被發現，最終讓調查單位得知消息。

文件透露，克萊格還被控訂購第3種毒藥夾竹桃苷（oleandrin），但在警方對他展開調查後被攔截。夾竹桃苷是一種存在夾竹桃葉中的有毒物質。

根據逮捕口供書，克萊格告訴瑞德芬，氰化鉀是他替妻子訂購；他還告訴一名社工人員，自從他去年12月向妻子提出離婚後，妻子就出現憂鬱和自殺傾向。然而，兩人的孩子都未透露母親曾有自殺意圖。

根據文件，瑞德芬告訴調查人員，克萊格瀕臨破產，婚姻也出現問題。安琪拉的姐姐辜福德（Toni Kofoed）告訴警方，克萊格5年前曾用不明藥物把妻子迷昏，聲稱自己打算自殺，迷昏妻子是不希望妻子救他。

安琪拉6日開始感覺身體不適後，和丈夫有過簡訊對話，談論她出現的症狀。辜福德認為，對話中也提到了當年的下藥事件。

根據逮捕口供書，克萊格說：「考慮到我們的過往歷史，我知道這會令人起疑。我正式聲明，我沒有對妳下藥，我也非常擔心妳。」

文件顯示，安琪拉上週被宣布腦死的2天後，警方宣稱為克萊格外遇對象的女子寫了一封電子郵件，對克萊格表達慰問。然而，她表示自己不該出現在哀悼安琪拉的人群當中，因為她不想「掩飾我對你的感情」。

警方表示，克萊格和女子的郵件內容十分親密，而且在安琪拉住院期間，克萊格還要求女子前來與他相會。

根據克萊格牙醫診所的網頁介紹，他和安琪拉育有6名子女。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1120321