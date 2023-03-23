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全球穆斯林迎齋戒月 拜登聲援受迫害維吾爾人

2023/3/23 10:53
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國總統拜登今天向全球各地迎接齋戒月的穆斯林致意，聲援在中國身陷困境的維吾爾族少數民族。

法新社報導，拜登在一份聲明中說：「美國與我們的夥伴共同聲援受到打壓的穆斯林，包括中國的維吾爾人、緬甸的洛興雅人，以及世界各地其他面臨迫害的穆斯林社群。」

拜登提到土耳其與敘利亞地震災民，以及巴基斯坦洪水受害者時指出，「在此神聖而值得省思的時刻，美國重申對於受苦受創穆斯林社群的支持。」

「尤其是在今天，我們紀念能以和平與公開方式實踐、祈禱並宣揚信仰的普世人權。」

值美國與中國關係緊張之際，拜登在聲明中特別強調維吾爾人。美國政府表示維吾爾人正面臨中國共產黨政府的種族滅絕。

人權組織表示，維吾爾人在強制勞改營遭到大規模監禁，並遭禁止表達他們的文化。不過中國方面認為，這個少數民族並未受到打壓，在西北部新疆地區實施的任何安全措施，都是對恐怖主義威脅的回應。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120323

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