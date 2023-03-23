嚇阻中俄威脅 美較先進戰機從中東換防亞太歐洲

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）在美國國防部推動以較現代化戰鬥機換防亞太和歐洲，以嚇阻中國和俄羅斯之際，美國官員表示，美國將以老舊的雷霆式戰機（A-10）替換中東的更先進戰鬥機，這是相關工作的一環。

華爾街日報報導，A-10攻擊機準備在4月部署，根據更廣泛計畫，美軍也會在中東地區維持適度海軍和地面部隊。

美軍正朝對中、俄展開「大國」競爭的新時代過渡，多年來並已尋求縮減對中東部署，卻遭遇一系列挑戰。

儘管美國部隊已經撤離阿富汗，美軍持續在幫助伊拉克和敘利亞的夥伴打擊激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）的好戰分子。根據美國軍方說法，去年有近700伊斯蘭國好戰分子遭擊斃。

美國部隊也正試圖嚇阻獲伊朗支持的民兵一再發動攻擊。美軍飛機則在敘利亞上空與俄羅斯噴射戰鬥機互別苗頭。美國官員表示，俄機已變得日益好鬥。

一名高階國防官員表示，負責中東作戰任務的美軍中央司令部（US Central Command）已經決定，必須在這個地區維持兩個半的噴射戰鬥機中隊。

但隨著美軍聚焦中國威脅，並關注俄羅斯對烏克蘭的侵略，這名官員指出，五角大廈確認當前部署的戰鬥機數量不足以實現相關目標，空軍因而提議改派反坦克飛機A-10。五角大廈將中國視為「步步進逼的威脅」。

根據此一新計畫，一個中隊的A-10攻擊機和兩個中隊的F-15E、F-16將會駐防這個地區。一個部署在中東的中隊通常有大約12架飛機。

由於空軍已經推動逐步淘汰老舊A-10，以為通常遭遇國會反對的其他計畫騰出資金，這項部署引發國防界關注。

美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）本月在一場國防會議中表示：「我們正以比原先認為更快的速度讓A-10除役。」

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批評人士認為，以機齡40年的A-10對付中國日增軍力，A-10會顯得太容易受到攻擊且速度太慢。但是一些專家認為，A-10在中東仍有用武之地，包括對抗輕武裝民兵戰士或伊朗艦艇，讓美國國防部可以現代化多用途戰機換防亞太和歐洲。

曾經駕駛過A10、F-16和其他飛機的退役空軍少將史塔茲萊姆（Larry Stutzriem）說：「當務之急是讓最適合的飛機部署到太平洋，以因應更大的威脅挑戰。A-10還是切合美軍中央司令部在中東上空的任務。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1120323