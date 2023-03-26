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蒲亭將在白俄部署核武 烏克蘭德國北約同聲譴責

2023/3/26 22:41
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（中央社基輔/柏林26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭決定在白俄羅斯部署戰術核武後，烏克蘭今天要求聯合國安全理事會召開緊急會議，德國、北大西洋公約組織也譴責這種使核武更靠近歐洲聯盟（EU）的作法。

烏克蘭外交部表示：「烏克蘭期許英國、中國、美國、法國採取有效行動，來反制克里姆林宮的核勒索…我們要求聯合國安全理事會（UN Security Council）立即為此召開特別會議。」

德國外交部一名官員以匿名方式告訴法新社，蒲亭的聲明是「俄國的另一次核恫嚇企圖」，德國不會允許自身因此而退卻。

這名消息人士還說：「蒲亭（Vladimir Putin）總統（把俄國的決定）與北大西洋公約組織（NATO）的共有核武器（nuclear sharing）做對照，這種說法具有誤導性，且無法正當化俄羅斯宣布的舉措。」

北約今天也批評蒲亭的說法「危險且不負責任」。

北約發言人今天傳送給路透社的電子郵件聲明寫道：「俄國提及北約共有核武器是徹頭徹尾的誤導。北約盟邦行事完全遵照國際承諾…俄國則一直破壞自己的軍備管制承諾，最近才暫停參與『新戰略武器裁減條約』（New START Treaty）」

蒲亭昨天在俄國電視台受訪時說：「這也沒什麼反常的。美國這麼做好幾十年了…他們長期以來一直把戰術核武放到盟邦的領土上。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1120326

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蒲亭將在白俄部署核武 華府：未見俄移動核武跡象蒲亭白俄部署協議 何謂戰術核武、俄國政策一次看
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