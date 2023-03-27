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若白俄存放俄核武 歐盟警告祭新制裁

2023/3/27 03:43
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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾今天表示，如果白俄羅斯讓俄羅斯在境內部署核子武器，布魯塞爾準備好對明斯克實施新制裁。

波瑞爾（Josep Borrell）推文稱：「白俄羅斯存放俄羅斯的核武將意味不負責任地讓事態升級，威脅歐洲安全。白俄羅斯仍然可以停止這麼做，那是他們的選擇。歐洲聯盟準備好以進一步制裁作出回應。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布，俄羅斯將在白俄羅斯部署戰術核武。

蒲亭強調，相關部署與美國作法類似。美國將這種武器存放在比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其的軍事基地中。西方盟國認為這種比擬是「誤導」。

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，發生核戰的疑慮升高，專家認為莫斯科很可能以被稱為「戰術」核武的小型戰場武器進行攻擊，而不是強有力的長程「戰略」核武。

蒲亭在昨天播出的訪談中表示，在白俄羅斯部署戰術核武「沒有任何不尋常之處」。（譯者：何宏儒）1120327

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