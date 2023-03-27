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言論引爆瑞信遭收購 沙烏地國家銀行董事長辭職

2023/3/27 18:29
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（中央社利雅德27日綜合外電報導）原是瑞士第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）最大股東的沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）今天宣布，董事長庫德里已請辭獲准。瑞信因財務困難，本月遭到收購。

法新社報導，沙烏地國家銀行於沙烏地證券交易所（Saudi Stock Exchange）發布的公告中說，董事會接受了庫德里（Ammar AlKhudairy）「因個人因素」提出的辭呈。

瑞信股價本月15日大跌，因庫德里先前表示，由於監管限制，沙烏地國家銀行不會將瑞信持股比重由現有的9.8%再提高。

儘管瑞信股價隔天翻漲，歸功於取得瑞士央行提供540億美元救命金，盼重建投資人信心；但外界仍擔憂更大範圍金融業體質，導致瑞信19日遭到瑞士最大銀行瑞士銀行（UBS）收購。

庫德里在發言掀起軒然大波後，曾嘗試淡化他所稱市場「恐慌」反應的嚴重性。他告訴美國財經頻道CNBC：「看看銀行股整體的下跌情況，...這是恐慌，...我相信是完全沒有正當理由的，無論對瑞信或整體市場而言。」

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）上週報導，沙烏地國家銀行投資瑞信的15億美元持股部位，是在沙烏地阿拉伯實際統治者王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）命令之下進行。

根據報導，沙烏地主權財富基金的一些官員認為，這項投資行動「太過冒險...可能牽涉法律問題，且未來可能蒙受巨額虧損」。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1120327

#瑞信
#庫德里
#沙烏地國家銀行
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