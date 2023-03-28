日本國會通過史上新高總預算 防衛經費占GDP逾1%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京28日綜合外電報導）日本創歷史新高的逾114兆日圓2023年度中央政府總預算今天在參議院全體會議表決後正式通過。新年度防衛經費成長到6兆7880億日圓，占日本國內生產毛額（GDP）逾1%。

日本放送協會（NHK）報導，日本2023年度中央政府總預算因防衛經費大幅增加等，一般會計歲出總額首度超過110兆日圓，達史上新高的114兆3812億日圓（約新台幣26兆5506億元）。

日本經濟新聞報導，新年度防衛經費6兆7880億日圓，已占GDP逾1%。首相岸田文雄在總預算通過前備詢談到強化防衛能力時說，「日本所處環境極為嚴峻，為了能因應所有可能事態，做好萬全準備態勢很重要」。

日本總預算首度超過110兆日圓，2023年度較2022年度增加6兆7848億日圓。

新年度防衛經費較2022年度增加26%，帶動整體預算規模增加。日本政府日前宣布5年防衛經費將成長到過去約1.5倍，5年總額將來到43兆日圓水準。

2023年度作為5年的第一個年度，較2022年度增加1兆4192日圓。回顧近年防衛經費增幅，大約都僅較前一年度增加500億日圓到600億日圓左右。

至於社會福利經費，新年度也成長到占預算整體約3成的36兆8889億日圓。受高齡化影響，醫療及照護方面經費較前一年度增加6154億日圓。

儘管新年度稅收預料將來到創歷史新高的69兆4400億日圓，但伴隨歲出擴大，新年度仍將舉債填補歲出缺口，讓占歲入總額的舉債比率依舊維持31.1%的高水準。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1120328