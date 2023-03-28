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烏堅守巴赫姆特消耗俄軍 德英主力戰車抵達烏克蘭

2023/3/28 21:58（3/28 22:25 更新）
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德國與英國提供的主力戰車目前陸續運抵烏克蘭，包括德國豹式戰車還有英國挑戰者2型戰車。圖為德國14日協助訓練烏克蘭軍人操作豹2戰車。（Bundeswehr/Handout via 路透社）
德國與英國提供的主力戰車目前陸續運抵烏克蘭，包括德國豹式戰車還有英國挑戰者2型戰車。圖為德國14日協助訓練烏克蘭軍人操作豹2戰車。（Bundeswehr/Handout via 路透社）
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（中央社基輔28日綜合外電報導）面對俄羅斯侵略，德國與英國提供的主力戰車目前陸續運抵烏克蘭。烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基說，烏克蘭的目標是耗盡試圖占領烏東小城巴赫姆特的俄軍，並對其造成重大損失。

●澤倫斯基會原能總署長 憂札波羅熱核電廠安全

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi），在俄羅斯仍然控制札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的情況下，不可能恢復核電廠安全。

在國際原子能總署署長葛羅西訪問札波羅熱核電廠之前，澤倫斯基和他在烏南札波羅熱州會面。

根據烏克蘭總統府聲明，澤倫斯基告訴葛羅西：「如果俄羅斯軍隊和人員不立即從札波羅熱核電廠和鄰近地區撤離，任何恢復核安全與防護的倡議都注定要失敗。」

●白俄羅斯：西方施壓前所未見 故將接受俄部署核武

白俄羅斯表示，由於西方施加「前所未見」的壓力，因此不得不接受俄羅斯部署的核武，並堅稱此舉並未違反國際協議。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週末宣布計劃在這個盟邦部署戰術核武，引來西方國家譴責。

白俄外交部表示：「白俄羅斯被迫做出回應，以強化自身安全和防禦能力。」

●烏克蘭宣稱在基輔擊落無人機 殘骸引發商店火警

烏克蘭當局表示，烏國防空部隊在首都基輔（Kyiv）附近擊落了俄羅斯的無人機，飛機殘骸碎片在一處非住宅區引發火災，但沒有人員傷亡。

路透社報導，基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）表示，俄羅斯派遣了12架無人機前來基輔，但烏克蘭防空部隊已識別並摧毀首都周圍領空「所有敵方目標」。

●德英主力戰車抵達烏克蘭 準備春季反攻登場

法新社報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，他視察了部隊「新成員」－挑戰者戰車（Challenger）與德國貂鼠式步兵戰車（Marder），以及美洲獅裝甲車（Cougar）與來自美國的史崔克裝甲運兵車（Stryker）。這些重裝備都將參與烏克蘭可能發起的春季反攻行動。

德國「明鏡周刊」（Spiegel）報導指出，柏林已交付18輛先進的豹式戰車（Leopards），最後一批戰車已於上週末離開德國，然後在邊境移交給烏克蘭。

●烏克蘭堅守巴赫姆特 指揮官稱目標是耗盡俄軍

莫斯科認為奪取巴赫姆特（Bakhmut），對其完全控制烏克蘭東部頓巴斯工業區（Donbas）的努力非常重要。

烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在發布於通訊應用程式（App）Telegram的影片中說：「他們並沒有停止試圖包圍和占領這座城市。」

「到今天為止，我們的主要任務是消耗敵人的壓倒性力量，使他們遭受重大損失。這將創造必要條件，幫助解放烏克蘭土地和加速我們的勝利。」（編輯：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120328

#烏克蘭
#俄烏
#俄羅斯
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