蒲亭將在白俄羅斯部署核武 烏克蘭稱明斯克當局成人質
2023/3/26 16:58（3/26 17:09 更新）
圖為2022年2月19日，俄羅斯總統蒲亭（右）與白俄羅斯總統魯卡申柯在俄羅斯莫斯科觀看彈道飛彈發射。（Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via 路透社）
（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭宣布要在盟邦白俄羅斯部署戰術核武後，烏克蘭國安官員今天說，俄國將明斯克當局當成「核武人質」。
烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特（Twitter）發文表示：「克里姆林宮把白俄羅斯當作核武人質。」
他還說，這項舉措是「朝向該國內部不穩定所邁出的一步」。
蒲亭（Vladimir Putin）昨天表示，他和白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）「同意」，俄羅斯將在白俄羅斯部署戰術核武。
在白俄羅斯執政近30年的魯卡申柯是蒲亭的重要盟友。
早於2022年2月，明斯克當局就允許克里姆林宮從白俄領土入侵烏克蘭。
從那之後，各界日益擔心白俄羅斯可能會加入俄國對烏克蘭的攻勢，但魯卡申柯說「只有在受到攻擊時」他才會這樣做。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120326
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