更多編輯台推薦新聞：
蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂
國際

蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭10/300
首頁 / 國際

蒲亭將在白俄羅斯部署核武 烏克蘭稱明斯克當局成人質

2023/3/26 16:58（3/26 17:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2022年2月19日，俄羅斯總統蒲亭（右）與白俄羅斯總統魯卡申柯在俄羅斯莫斯科觀看彈道飛彈發射。（Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via 路透社）
圖為2022年2月19日，俄羅斯總統蒲亭（右）與白俄羅斯總統魯卡申柯在俄羅斯莫斯科觀看彈道飛彈發射。（Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭宣布要在盟邦白俄羅斯部署戰術核武後，烏克蘭國安官員今天說，俄國將明斯克當局當成「核武人質」。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特（Twitter）發文表示：「克里姆林宮把白俄羅斯當作核武人質。」

他還說，這項舉措是「朝向該國內部不穩定所邁出的一步」。

蒲亭（Vladimir Putin）昨天表示，他和白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）「同意」，俄羅斯將在白俄羅斯部署戰術核武。

在白俄羅斯執政近30年的魯卡申柯是蒲亭的重要盟友。

早於2022年2月，明斯克當局就允許克里姆林宮從白俄領土入侵烏克蘭。

從那之後，各界日益擔心白俄羅斯可能會加入俄國對烏克蘭的攻勢，但魯卡申柯說「只有在受到攻擊時」他才會這樣做。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120326

#蒲亭
#魯卡申柯
#白俄羅斯
蒲亭
英擬供烏克蘭貧鈾彈 蒲亭：若成真將以牙還牙俄土領袖通電話 商討黑海穀物協議延長問題
魯卡申柯
俄偵察機在境內遭炸 白俄總統：20餘名共犯遭拘捕白俄支持俄羅斯侵略烏克蘭 歐盟延長制裁一年
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
札波羅熱核電廠情況仍不穩 IAEA署長將二度造訪