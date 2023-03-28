白俄羅斯：西方施壓前所未見 故將接受俄部署核武

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圖為去年2月19日俄羅斯總統蒲亭（右）與白俄羅斯總統魯卡申柯在莫斯科觀看彈道飛彈發射。（Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via 路透社）

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）白俄羅斯今天表示，由於西方施加「前所未見」的壓力，因此不得不接受俄羅斯部署的核武，並堅稱此舉並未違反國際協議。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週末宣布計劃在這個盟邦部署戰術核武，引來西方國家譴責。

白俄外交部表示：「白俄羅斯被迫做出回應，以強化自身安全和防禦能力。」

白俄外交部還說，明斯克（Minsk）受到來自美國及其盟邦「前所未見」的政治和經濟壓力。

白俄表示，明斯克對這些武器並無控制權，武器的部署也「絕對沒有違反」禁止核子擴散條約（Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons）。

去年，明斯克允許莫斯科利用其領土作為進攻烏克蘭的跳板。此後，兩國多次在白俄境內進行軍事演習，並加強兩軍之間的合作。

白俄外交部強調：「白俄羅斯和俄羅斯之間的軍事合作是嚴格遵照國際法所進行。」（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1120328