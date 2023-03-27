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烏東市鎮遭轟炸如末日 全球歌手為烏克蘭和平發聲

2023/3/27 22:03（3/27 22:16 更新）
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20日烏東頓內茨克州市鎮阿夫迪夫卡遭俄軍砲轟。（路透社）
20日烏東頓內茨克州市鎮阿夫迪夫卡遭俄軍砲轟。（路透社）
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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭官員26日表示，俄軍正加強轟炸烏東市鎮阿夫迪夫卡，其慘況有如末日電影場景。另一方面，來自世界各地合唱團的數千歌手26日在不同地點同步發聲，為烏克蘭和平而唱。

●烏東阿夫迪夫卡遭俄軍轟炸淪末日電影場景

烏克蘭地方官員26日表示，俄羅斯正加強轟炸烏東頓內茨克州市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），導致這個前線城市大半停擺，猶如「末日電影般的地方」。

路透社報導，官員指出，位於巴赫姆特（Bakhmut）西南約90公里的阿夫迪夫卡目前僅剩下約2000名平民。戰前這裡人口超過3萬。

阿夫迪夫卡軍事行政首長巴拉巴希（Vitaliy Barabash）在Telegram上說：「很遺憾，阿夫迪夫卡越來越像後末日電影裡的地方。」

隨著俄羅斯軍隊最近從兩側包夾阿夫迪夫卡，長達數月的激戰已讓這座城市淪為廢墟，烏克蘭軍方上週警告，這座城市可能成為「第2個巴赫姆特」。

●為烏克蘭和平而唱 全球合唱團數千歌手同步發聲

來自世界各地合唱團的數千歌手26日同步發聲，為烏克蘭的和平而唱，而在一年前發起這項活動的西班牙首都馬德里，有近300歌手聚在一起。

在萬里無雲的藍空下，來自西班牙首都馬德里及周邊地區的46個合唱團，齊聚市區「雷納索菲亞王后國家藝術中心博物館」（Reina Sofia art museum）外，在中午時分開始演唱，在歐洲和拉丁美洲各地也有數千人同步參加活動。

今年合唱團來自9個國家的81個地點，其中有來自烏克蘭的1000名歌手，他們與來自阿根廷、巴西、哥倫比亞、丹麥、德國、葡萄牙和委內瑞拉的歌手一起合唱。

這場在影音平台YouTube上現場直播的同步活動，由「和平合唱團」（Choirs for Peace）策劃，在去年俄羅斯全面入侵烏克蘭一個月後發起，首場活動吸引了2萬5000多名歌手。

聖地亞哥使徒教堂（Santiago Apostol church）去年發起了和平合唱團倡議。教堂合唱團指揮賈西亞（Mariano Garcia）說：「音樂能團結人心...因此合唱團是傳播和平訊息的完美工具。」

●俄軍砲擊頓內茨克州斯拉夫揚斯克 至少釀2死29傷

俄羅斯軍隊在烏克蘭東部頓內茨克州發動猛烈攻勢，當地市鎮斯拉夫揚斯克今天傳出遭到砲擊，造成至少2人死亡、20多人受傷；另個市鎮阿夫迪夫卡的行政首長則下令市府職員撤離。

法新社報導，頓內茨克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在臉書（Facebook）發文寫道：「截至13時，斯拉夫揚斯克（Sloviansk）有2人死亡、29人受傷。」

根據基里蘭科的說法，俄軍約在當地時間今天上午10時30分（台北時間今天下午3時30分）以2枚S-300飛彈擊中斯拉夫揚斯克市中心，當地另有行政與辦公大樓、5棟高樓大廈及7間民宅受損。

基里蘭科還指出，州內另個市鎮德魯日基夫卡（Druzhkivka）也遭到攻擊，2枚S-300飛彈擊中當地一所孤兒院，幾乎將其完全炸毀，所幸根據初步消息尚無人傷亡。

●俄國防部：擊落闖莫斯科南郊烏克蘭無人機

俄羅斯國防部表示，俄羅斯空防單位26日阻止烏克蘭無人機對俄國城鎮的攻擊，但仍有3人受傷，住宅區受損。

路透社指出基輔當局暫未就此回應。之前關於烏克蘭一向否認他們的無人機進入俄國境內破壞民用設施。

俄羅斯國防部在聲明裡說，一架烏克蘭Tu-141 Strizh無人機襲擊莫斯科以南220公里杜拉（Tula）地區的基列耶夫斯克（Kireyevsk）鎮。

俄國國防部聲明稱：「一個Polye-21電戰單元對烏克蘭無人機採取反制，讓無人機導航系統失去作用。無人機失去方向指令後，墜落在杜拉地區的基列耶夫斯克附近。」

塔斯社（Tass）引述當地官員指出，過程中有3人受傷，但傷勢不重，另有5間私人住宅受損。

●烏克蘭籲安理會召開緊急會議 對抗俄羅斯核訛詐

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布將在白俄羅斯部署戰術核武後，烏克蘭26日表示，正在尋求聯合國安全理事會召開緊急會議，以對抗俄羅斯的「核訛詐」（nuclear blackmail）。

蒲亭表示，在白俄部署戰術核武的舉措與美國做法類似，美國將此類武器存放在比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其的基地，西方盟友則稱蒲亭這類說法是「誤導」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，若白俄讓俄羅斯在其境內部署核武，歐盟已準備好對白俄祭出制裁。

自俄國全面入侵烏克蘭以來，各界對發生核戰的疑慮升高；專家認為，莫斯科很可能以稱為「戰術」核武的小型戰場武器進行攻擊，而不是強有力的長程「戰略」核武。

烏克蘭外交部表示：「烏克蘭希望採取有效行動，以對抗克里姆林宮對英國、中國、美國和法國的核訛詐。」

●義大利總理訪烏克蘭 親俄羅斯駭客組織展開報復

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）日前訪烏克蘭後，親俄國駭客組織「無名之輩」（no name）開始攻擊義國政府及銀行網站，也將目標瞄準郵政警察局、經濟部和交通部網站，所幸已被成功阻擋。

「今日羅馬」（Roma Today）26日報導，自梅洛尼21日訪烏克蘭首都基輔後，駭客組織已向義大利政府機構和企業進行十幾次分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。26日親俄羅斯的駭客組織展開新一波網路攻擊，瞄準另外3個目標，包括郵政警察局、經濟部和交通部網站。

報導表示，首都的車站已經不是第一次被駭客攻擊，羅馬特米尼（Termini）車站近日官網曾出現癱瘓狀態，導致線上售票功能受阻，因而無法查詢相關資訊；售票櫃台電腦也無法運作，只能透過車站售票機購買。

另外，鐵路時刻表電子看板也遭遇攻擊，為了避免造成不便，鐵路公司員工和售票員必須使用擴音器指引遊客，特米尼車站呈現一片混亂。（編輯：陳正健/核稿：施施）1120327

#烏克蘭
#俄羅斯
#烏東阿夫迪夫卡
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