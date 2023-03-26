蒲亭將在白俄部署核武 美國智庫評估核戰風險極低

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭宣布，將在鄰國白俄羅斯領土部署戰術核武。美國官員說，未見俄國準備使用核武的任何跡象，華府智庫也稱情勢升級至核戰的風險「依然極低」。

●札波羅熱核電廠情況仍不穩 IAEA署長將二度造訪

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）宣布，他將前往烏克蘭造訪遭俄羅斯掌控的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，評估當地嚴峻情況。

綜合法新和路透社報導，烏克蘭札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，有6座反應爐，1年前遭俄羅斯占領後持續成為砲轟目標。葛羅西不斷敦促在核電廠四周建立安全區。

●英擬供烏克蘭貧鈾彈 蒲亭：若成真將以牙還牙

俄羅斯總統蒲亭揚言，一旦烏克蘭從西方國家手中取得貧鈾彈藥，莫斯科也將在烏國部署同樣的彈藥。英國當局日前證實，計劃向基輔供應這種彈藥。

法新社報導，蒲亭接受俄國電視台採訪時表示，「毫不誇張地說，我們有數十萬枚這樣的砲彈，但我們還沒用過它們。」

●蒲亭升高威脅 宣布將在白俄羅斯部署核武

俄羅斯總統蒲亭宣布，已與鄰國白俄羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武。這是自90年代中期以來，莫斯科首次在境外部署此類武器。

蒲亭強調，「這樣做並沒有什麼不尋常…美國數十年來一直在做這種事。他們長期一直在盟國領土部署戰術核武。」

●蒲亭將在白俄羅斯部署核武 烏克蘭稱明斯克當局成人質

俄羅斯總統蒲亭宣布要在盟邦白俄羅斯部署戰術核武後，烏克蘭國安官員說，俄國將明斯克當局當成「核武人質」。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特（Twitter）發文表示：「克里姆林宮把白俄羅斯當作核武人質。」

他還說，這項舉措是「朝向該國內部不穩定所邁出的一步」。

●蒲亭將在白俄部署核武 華府智庫：核戰風險極低

俄羅斯總統蒲亭宣布已與鄰國白俄羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武。美國高官說未見俄國準備使用核武的任何跡象，華府智庫也稱情勢升級至核戰的風險「依然極低」。

美國政府一名高層官員表示：「我們尚未看到我方應調整戰略核態勢的任何理由，也沒有任何跡象顯示俄國準備使用核武。我們依然致力於北約聯盟的集體防衛。」

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析家在一份紀要中表示，情勢升級至核戰的風險「依然極低」，「戰爭研究所維持評估，蒲亭是規避風險的行為人，他多次揚言動用核武但無意貫徹執行，實則為了動搖西方的決心」。

●日相岸田：今日烏克蘭可能是明日東亞

日本首相岸田文雄出席防衛大學校（National Defense Academy of Japan）畢業典禮致詞時說，「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，對東亞區域局勢表現出強烈危機感。

日本電視台（Nippon TV）報導，岸田說，在日本周邊國家或地區，明顯出現強化核武及飛彈能力、迅速擴充軍備及藉由武力片面改變現狀的嘗試，「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120326