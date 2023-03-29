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惡搞藏壽司還上傳影片 日本檢方起訴21歲男子

2023/3/29 14:52（3/29 15:38 更新）
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日本「藏壽司」業者日前宣布開發出能偵測轉盤上可疑動作的「人工智慧（AI）攝影系統」。（共同社）
日本「藏壽司」業者日前宣布開發出能偵測轉盤上可疑動作的「人工智慧（AI）攝影系統」。（共同社）
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（中央社東京29日綜合外電報導）涉嫌惡搞日本大型連鎖迴轉壽司店「藏壽司」的21歲吉野凌雅等人，日前被愛知縣警方依「武力妨害業務」（威力業務妨害）罪嫌逮捕，吉野凌雅已在3月28日被檢方起訴。

被逮捕的除了21歲的吉野凌雅外，還有19歲男子及15歲少女。

3名犯嫌是在今年2月3日晚間8時45分左右，在藏壽司位於名古屋市中區的名古屋榮店內，將桌上放置的醬油瓶拿起含在口中，並拍攝影片上傳社群網站，涉嫌造成業者必須回應客訴及針對該店進行清潔清毒等作業。

日本共同社報導，名古屋地方檢察廳3月28日已依「武力妨害業務」罪嫌起訴吉野凌雅。檢方並未說明犯嫌是否坦承犯行。

藏壽司在得知犯嫌被起訴後表示，希望社會上能廣泛認知「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）是犯罪，並懇切地期盼未來不再發生。

檢方也在同日以「處分保留」釋放被逮捕的少女，未來將進行調查。

「處分保留」指的是檢方基於某種理由無法做出起訴或不起訴判斷，在保留未來起訴或不起訴判斷的情況下暫時釋放犯嫌，持續進行調查等行為。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120329

#吉野凌雅
#日本
#日本共同社
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吉野凌雅
涉嫌惡搞藏壽司 3男女遭日本警方逮捕
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