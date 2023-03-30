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LINE與瑞穗銀行宣布中止 日本LINE Bank胎死腹中

2023/3/30 13:52
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（中央社東京30日綜合外電報導）通訊軟體大廠LINE與日本大型金融公司瑞穗金融集團，原本準備共同成立新銀行LINE Bank，但今天正式宣布中止，理由是無法預知何時能提供顧客服務。未來將解散並清算籌備公司。

日本放送協會（NHK）報導，為因應非現金支付時代，LINE攜手瑞穗在2018年宣布將共同成立新銀行，專門針對智慧型手機提供銀行服務。

根據原先規劃，雙方在2019年針對成立新銀行共組籌備公司，預計新銀行在2020年度正式營業，但未料因系統開發延誤等情況，將開業時間延到2022年度內（2023年3月31日前）。

不過，LINE與瑞穗今天正式宣布中止新銀行開業，理由是要提供安全、安心且高度便利性的服務，必須花更多時間及增加投資，所以得出「現階段無法預見能順利提供符合顧客期待服務」的結論。

LINE跟瑞穗接下來將進行籌備公司的解散與清算工作。

日本經濟新聞報導，瑞穗金融集團與LINE今天宣布，決定中止原本計劃合作成立的新銀行LINE Bank。瑞穗與LINE在2018年11月分別由旗下的瑞穗銀行及LINE Financial宣布，將共同出資成立新銀行。

原本雙方希望能在2020年度開業，但後來延期到2022年度。除了系統開發碰上困難，瑞穗銀行2021年也相繼發生系統障礙等問題，必須針對系統品質進行修正。

與此同時，包括擁有1300萬用戶的樂天銀行等在內，各家網銀無不競相爭奪用戶，整體競爭環境已產生變化。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1120330

#LINE攜手瑞穗
#瑞穗
#瑞穗銀行
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