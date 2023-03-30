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IMF：貿易碎裂化代價恐達全球GDP7% 亞洲最受傷

2023/3/30 18:05
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（中央社中國博鰲30日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天表示，貿易碎裂化的代價恐達全球國內生產毛額（GDP）的7%，且亞洲受衝擊最大。她還呼籲財務處境較佳國家幫助債務有難國家。

路透社報導，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在中國海南博鰲舉行的博鰲亞洲論壇年會致詞時表示，處於相對較強勢地位的國家應該幫助較脆弱國家，尤其是有償債困難的國家。她指出，在當前高利率與貨幣貶值的背景下，這類援助格外重要。

喬治艾娃說：「我們迫切需要更快速、更有效的全球機制，來提供這些國家債務待遇。」她表示，這樣的機制會對債務國及債權國皆大有助益。「一旦成功，將為全球移除一項重要的不確定性來源。」

喬治艾娃還說，IMF對於中國加入20國集團（G20）的「債務處理共同框架」（Common Framework）及參與新的全球主權債務圓桌會議（Global Sovereign Debt Roundtable），皆表示歡迎。

她並提到，各國有必要一起努力以公平方式為國際貿易注入新活力，好讓更多人能從全球化受惠，並依照經濟邏輯來分散供應鏈。

喬治艾娃指出，IMF的研究顯示，貿易碎裂化的長期代價，可能高達全球國內生產毛額（GDP）的7%，且貿易整合度高的亞洲受到失控碎裂化的負面影響最大。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120330

#喬治艾娃
#IMF
#亞洲
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