加拿大2020年22死槍擊案 調查報告批警方缺失連連

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（中央社渥太華30日綜合外電報導）加拿大2020年發生22人遭殺害的國內史上最慘重濫殺槍擊案，調查委員會在今天發布的報告中斥責加國警方必須做出重大變革，以重拾民眾對警方信心，並避免重大慘案再度發生。

法新社報導，加拿大「重大死傷委員會」（Mass Casualty Commission）發布的3000頁報告中，「缺失」這個字眼一再被提及。

報告提出130項修正建議，包括要解決警方的體制性缺陷、須有更嚴格槍枝安全法規，以及當局要有更好的公共溝通。

報告也點出，必須關注家暴問題是大規模暴力行為的根源。

2020年4月18日，51歲假牙技師沃特曼（Gabriel Wortman）駕駛偽裝成警方巡邏車的車輛展開13小時濫殺之旅，在瀕臨大西洋的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）不同地點共殺害22人，包括一名警察和一名孕婦。

這一切始於沃特曼在諾瓦斯科細亞省濱海小鎮波塔皮克（Portapique）家中與伴侶發生的家暴事件，最終他在90公里外一處加油站遭警方擊斃。

委員會的委員在報告中指出，犯案者的暴力行徑在事發前幾年期間「出現過許多警訊，也錯過多次介入挽救的機會」，加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）在案發時的應對，同樣出現許多「疏漏與錯誤」。

委員會結論是，加拿大皇家騎警必須進行「根本上的改變」。

報告尤其批評警方在槍擊案一開始發生時的輕忽態度，僅在推特發文說正在調查一起「槍枝投訴案件」。

報告寫道，這麼做「根本無法傳達犯案者在當時造成的威脅」。警方直到隔天早上才發出另一則警告訊息，聲稱沃特曼「出現暴力和恐嚇行為模式」，並非法持有多把槍枝，部分走私源頭是美國。

這起槍擊案發生後，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的政府設法嚴加管制槍枝，包括於去年宣布手槍的相關禁令。

警方也被究責當時沒有使用警告系統，示警有槍手正在逃逸，好讓大眾設法保護自己。

報告提到，有關槍手的報案資訊並沒有一直分享給當地員警，加上指揮架構不明確，導致因應更加混亂。

槍手殺害13名鄰居，並對多間小屋縱火後，警方依然沒有充分掌握消息，使得沃特曼得以逃脫包圍網，又殺害了9人才在隔天上午被警方擊斃。

訊息混亂也導致警方差點射殺一名被誤認為凶嫌的男子，還向一個被誤以為是沃特曼藏身處開槍射了一大堆子彈。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1120331