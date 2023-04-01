魯卡申柯：俄必要時可在白俄部署洲際核飛彈

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（中央社明斯克31日綜合外電報導）俄羅斯已決定在白俄羅斯部署戰術核武後，白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天表示，俄羅斯如有必要也可在白俄部署洲際核飛彈。

路透社報導，魯卡申柯向國會議員與政府官員發表年度演說時表示，俄羅斯擬在親密盟國領土內部署核武的計畫，將有助於保護面臨西方威脅的白俄羅斯。

魯卡申柯說：「我不是在試圖恫嚇或勒索任何人。我想保護白俄羅斯，並確保白俄羅斯人享有和平。」

儘管俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）25日說這些戰術核武仍由莫斯科控制，但魯卡申柯表示，如果白俄面臨國家毀滅的威脅，他會在俄國同意下使用戰術核武。

魯卡申柯也提及在白俄土地部署戰略核武的可能性。他指的是可從數千英里外摧毀整座城市的洲際彈道飛彈。

魯卡申柯說，白俄已有足夠的常規武器對抗威脅，「但如果我們認為受到的威脅是國家將被毀滅，我們將動用手中任何武器。如有必要，蒲亭與我將決定並引進戰略武器」。

魯卡申柯宣稱白俄羅斯面臨西方的威脅，或是進一步聲稱西方計畫從鄰國波蘭入侵白俄，但他並未提供證據支持他的說法。波蘭是以美國為首的北大西洋公約組織（NATO）成員國。

聯合國安全理事會今天應美國與阿爾巴尼亞要求召開會議，討論蒲亭在白俄部署戰術武器的計畫。美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）指控蒲亭威脅在白俄部署核武，是在「升級俄羅斯危險與破壞穩定的行為」。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）告訴安理會，蒲亭「已清楚表明我們不是在轉移核武，我們是將戰術飛彈系統調動到白俄」。

中國常駐聯合國副代表耿爽向安理會說，北京主張「所有核武國家別把核武部署到海外，並撤回部署海外的核武」。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1120401