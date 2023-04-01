俄參謀總長任侵烏指揮官80天 英情報：戰果甚微

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，英國國防部發布每日情報公告指出，俄國參謀總長格拉西莫夫出任侵烏作戰指揮官80天後，俄軍在烏克蘭東部頓巴斯地區僅取得微不足道的進展。

英國國防部今天於推特發文表示，今年1月11日起，俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）將軍親自指揮在烏克蘭進行的「特殊軍事行動」（special military operation）。

貼文還寫道，格拉西莫夫親任侵烏作戰指揮官的特點是努力發動全面性的冬季攻勢，目標為擴大俄軍對於整個烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）的控制。但80天過去，越來越明顯能看出這項計畫已經失敗。

在橫跨頓巴斯戰場前線的幾條軸線上，俄國軍隊付出數萬人傷亡的代價，卻只取得微不足道的進展，很大程度上浪費了俄國去年秋天透過部分動員令所取得的暫時人數優勢。

英國國防部還說，格拉西莫夫擔任參謀總長10年後，他可能正挑戰著俄國政治領導高層容忍失敗的極限。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳正健）1120401