更多編輯台推薦新聞：
台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界
文化

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

伊朗婦女疑因未戴頭巾遭攻擊 當局下令逮捕

2023/4/2 02:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭1日綜合外電報導）伊朗司法機構今天宣布，當局下令逮捕2名女性。稍早一段網路瘋傳的影片顯示，她們疑因未戴頭巾而遭1名男子攻擊。

法新社報導，在伊朗社群媒體瘋傳的影片畫面顯示，2名女性顧客在商店內發生口角後，遭到1名男子毆打，她們都沒有佩戴頭巾。

畫面可見，該名男子將一桶看似優酪乳的東西倒在2名女子的頭上，店主隨即出面與他對峙。

司法部門新聞網站米桑線上（Mizan Online）報導，當局以「侮辱性行為和擾亂秩序罪」對該名男子發出逮捕令，並同時對這2名女性發布逮捕令，理由是她們摘下頭巾，「犯下違禁行為」。

去年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反佩戴頭巾規定，在遭道德警察關押期間死亡，此後伊朗示威不斷。

示威活動已造成數以百計的人喪生，其中包括數十名安全人員，數千人因伊朗官員所謂以色列和西方煽動的「騷亂」而被捕。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天再度呼籲，伊朗婦女應佩戴頭巾，因為這是「宗教必需品」。

他強調，「頭巾是個法律問題，民眾有義務要遵守。」（譯者：施施）1120402

#伊朗
#頭巾
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族