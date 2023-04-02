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瑞士媒體：瑞銀併購瑞信 至多3.6萬人恐遭裁員

2023/4/2 17:41
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（中央社日內瓦2日綜合外電報導）瑞士「週日報」（SonntagsZeitung）今天報導，瑞士銀行集團（UBS AG）併購瑞士信貸（Credit Suisse）之後，可能在全球裁撤最多3萬6000個職位，相當於3成人力。

法新社報導，近期美國數家銀行接連倒閉，引發危機恐將擴散的恐懼，瑞士政府為避免全球金融崩潰，於3月19日匆促安排由瑞銀收購瑞信。

瑞銀上月29日宣布安思杰（Sergio Ermotti）將回鍋接任執行長，主掌備受爭議的瑞信收購案。

週日報今天引述內部匿名消息人士報導，管理階層考慮裁撤2成至3成人力，亦即2萬5000個至3萬6000個職位。

根據週日報，光是在瑞士就會裁撤多達1萬1000個職位，但報導未提供可能的裁員對象等細節。

瑞銀併購瑞信前，各自有員工7萬2000多人和5萬多人。

瑞信是瑞士第2大銀行，與瑞銀同列全球卓越銀行，都是全球系統性重要金融機構（G-SIFIs），因此被認為「大到不能倒」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120402

#瑞銀
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#瑞士
安思杰
安思杰回鍋瑞銀集團 掌舵瑞信收購案
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