更多編輯台推薦新聞：
郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve
產經

郭台銘自豪曾與賈伯斯一同工作 揭露iPhone 4S就是for Steve

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇
文化

坂本龍一為末代皇帝配樂奪奧斯卡 抗癌堅持創作至生命最終章締傳奇

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

特斯拉無視廠中種族歧視 遭判賠前非裔員工近億元

2023/4/4 18:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山4日綜合外電報導）美國加州舊金山法院的陪審團今天下令，電動車公司特斯拉（Tesla）因對旗下矽谷工廠的種族歧視情況視而不見，應支付一位前非裔員工近320萬美元（約新台幣9768萬元）賠償。

法新社報導，2021年10月最初的審理結束時，陪審團原本命令特斯拉向原告狄亞士（Owen Diaz）支付1.37億美元（約新台幣41.8億元），這次重審結果對特斯拉公司來說，堪稱某種意義上的勝利。

當初陪審團判定賠償上億美元後，法官根據法律標準減少了賠償金額，但狄亞士拒絕接受法官所提賠償金額，轉而訴求重新審判。

法院文件顯示，2015年6月至2016年7月期間，狄亞士在特斯拉公司加州佛利蒙特（Fremont）工廠擔任電梯操作員，在那裡他受到種族歧視和面對充滿敵意的工作環境。

狄亞士在2017年提告表示，這家工廠的非裔美籍員工經常被冠上種族歧視的稱呼和遭到貶抑。他的兒子也在這家工廠工作。

狄亞士聲稱，儘管向主管投訴，但特斯拉公司對這些經常發生的種族歧視凌虐行徑沒有採取任何行動。

在最初判決後，特斯拉人力資源副總裁淡化訴訟中所指控種族歧視行徑的指控，但坦承狄亞士在廠裡工作時，特斯拉「並不完美」。

特斯拉當時還表示，自從狄亞士在那裡工作時以來，工作場所環境已有所改善。 （譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1120404

#狄亞士
#特斯拉
#特斯拉公司
特斯拉
特斯拉Q1全球交車量創新高 逾42萬輛傳馬斯克計劃4月訪中國 盼會見總理李強
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族