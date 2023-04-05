美媒：北京反擊 放慢審批美企併購

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（中央社台北5日電）美國華爾街日報4日引述知情人士報導，中國監管機構最近放慢了對多家美國企業的併購計畫審批速度，藉此反擊華府對中國科技業的出口限制。

其中包括美國晶片公司英特爾（Intel Corp.）以52億美元收購以色列高塔半導體（Tower Semiconductor Ltd.），以及另一美國晶片商邁凌科技（MaxLinear Inc.）以38億美元收購台灣慧榮科技（Silicon Motion Technology SIMO）。

報導引述消息人士說，作為批准部分交易的先決條件，中國反壟斷監管機構國家市場監督管理總局官員要求企業將在其他國家銷售的產品在中國銷售，從而對抗美國針對中國加強出口管制。

根據規定，若併購計畫涉及的公司在中國年收入超過1.17億美元，有關交易需獲北京批准。

報導表示，有關要求可能會讓美國公司陷入兩難的境地，因為美國政府已經立法限制美國企業向中國銷售產品的能力，以及在中國擴大某些類型的生產。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120405