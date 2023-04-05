應對北韓挑釁 美與南韓軍演加入B-52轟炸機

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（中央社首爾5日綜合外電報導）南韓國防部表示，一架美軍B-52戰略轟炸機今天加入了美、韓兩軍演習，再次展現雙方已進入應對北韓任何挑釁的戰備狀態中。

路透社報導，這是3月6日以來，美軍B-52轟炸機首次部署到南韓。南韓國防部說，這架轟炸機加入了美軍F-35B和F-16以及南韓F-35戰鬥機的演習行列中。

北韓近數週來加強了軍事活動，公布了體積較小的新型核子彈頭，誓言生產更多武器級核子原料，並測試了一艘其所稱可裝置核武的水下無人攻擊艇。

南韓國防部指出，B-52參加軍演將可強化美國延伸赫阻（extended deterrence）的威力，意指美國保護盟邦的核子傘。

南韓空軍作戰司令部司令發表聲明說：「透過與出動美國戰略資產相關並提高頻率和強度的聯合空中演習，兩個盟邦展現出強大的意志和完美的態勢，可快速並壓倒性應對北韓的任何挑釁。」

美國和南韓部隊自3月以來，進行了各種訓練演習，包括出動一艘美國航空母艦和B-1B轟炸機的海空演練以及5年來第一次大規模的兩棲登陸演習。

北韓對此反應憤怒，稱此為戰爭排練。

南韓總統尹錫悅在與幕僚召開的政策會議中說，由於北韓武器研發和他指稱的不斷挑釁，使區域安全情勢「較以往都嚴重」。

他呼籲加強美、韓結盟關係的延伸嚇阻威力，並透過有效訓練，確保南韓軍隊的戰備與軍力。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120405