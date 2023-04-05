北約：蒲亭核武威脅使俄中聲明成空洞承諾

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（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，俄羅斯宣布將在白俄羅斯部署戰術核武顯示，數日前俄國與中國發表的聯合聲明形同「空洞的承諾」。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在比利時布魯塞爾的北約總部召開記者會說，在俄國總統蒲亭宣布戰術核武入駐白俄之前僅數天，俄、中曾共同宣告，各國不應將核武部署到境外。

他說，這顯示這樣的聲明只是「空洞的承諾，我們必須注意的是俄羅斯的實際行為」。

史托騰柏格說，北約至今尚未發現任何跡象顯示，蒲亭的核武威脅已付諸實施，不過俄國正日益仰仗中國相助，而這是國際間針對烏克蘭戰事對俄實施制裁的結果之一。他說：「與中國貿易對俄羅斯已更加重要。」

他在記者會中再次呼籲俄國釋放「華爾街日報」（WSJ）記者格什科維奇（Evan Gershkovich），此人3月30日在俄國被捕。

史托騰柏格說：「這關係到新聞自由。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120405