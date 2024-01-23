蘋果向俄羅斯反壟斷機構支付1360萬美元罰款

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯市場競爭主管機關今天表示，美國蘋果公司（Apple）已為濫用其在行動應用程式（app）市場的獨霸地位，向俄國政府支付了1360萬美元的罰款。

法新社報導，2022年2月莫斯科對烏克蘭發動全面軍事攻勢後不久，蘋果就停止在俄羅斯的銷售並且限縮服務。

俄羅斯聯邦反壟斷局（FAS）2022年7月對蘋果開罰12 億盧布（1360萬美元），指蘋果禁止讓某些應用程式上架，原因是這些app提供顧客能在官方App Store之外購買的管道。

俄羅斯法院去年駁回蘋果對罰款提出的上訴。

俄羅斯聯邦反壟斷局今天在聲明中表示：「2024年1月19日，蘋果公司支付了罰款，這筆資金已轉入俄羅斯聯邦預算。」

去年2月，蘋果向俄羅斯支付了9.06億盧布（1030萬美元）罰款，起因是2020年的一起案件，據稱蘋果阻止競爭對手的產品在App Store上架。

經過在美國長達數年的訴訟後，蘋果上週表示，會開始允許iPhone應用程式開發人員使用替代的付款機制，而即將生效的歐盟立法也將要求蘋果公司允許在其生態系統之外進行支付。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130123