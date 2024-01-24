英外交副大臣籲兩岸對話 中方跳針堅決挫敗「台獨」

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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）英國外交副大臣屈維里安23日在倫敦一場演說提到，台海和平攸關全球利益，期待台海兩岸能展開對話、解決分歧。同場演說的中國駐英大使鄭澤光則重申，台灣是中國一部分，將堅決挫敗「台獨」。

智庫「亞洲之家」（Asia House）23日發布2024年度展望報告，英國外交部主責印太事務的副大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）及中國駐英大使鄭澤光應邀依序發表主題演講。

屈維里安提到，儘管COVID-19全球疫情讓各界瞭解到有必要降低關鍵供應鏈依賴，英國相信，與中國維持正向的貿易投資關係，對英中雙方的國家利益也十分重要，因此英中必須保有開放管道，以討論雙邊關係涉及的所有領域，「包括英國有疑慮的部分」。

屈維里安指出，這包括香港日益倒退的自由，以及維護南海與台灣海峽和平的重要性。她說，這些都是攸關全球利益的議題。

屈維里安接著說，隨著台灣大選近日落幕，她期待台海兩岸將重新努力透過建設性對話解決分歧。

在演說前半段，屈維里安提到，今年將有約60個國家、全球超過20億人透過選票展現民意，規模是史上僅見，包括孟加拉、台灣、印度、印尼、南韓都在今年舉行選舉。

鄭澤光則接續發表演說，宣稱「台灣地區」的選舉結果未改變「台灣是中國一部分」這個「基本事實」；中方堅持盡最大努力爭取「和平統一」，但是將不惜一切代價，堅決挫敗「台獨分裂」圖謀及「外部勢力干涉」。

鄭澤光並稱像「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）這樣的「小圈子」不利地區穩定。

台灣13日順利完成大選，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）當天即發布正式聲明，祝賀民進黨總統候選人賴清德勝選，並肯定台灣大選是台灣活躍民主體制的明證。卡麥隆也對台海兩岸透過建設性對話和平解決分歧表示期待。

英國是最早向台灣正式表達祝賀的其中一個民主國家。

然而，中國駐英大使館旋即在官網表示，堅決反對英方的「錯誤做法」。中方並透過社群媒體X謬稱，在「中國台灣地區」舉行的選舉是「地方選舉」、是「中國內部事務」。

台灣駐英國代表處在X貼文反擊，指出台灣強烈反對中國駐英大使館的主張，強調台灣從來不是中華人民共和國一部分，並期待中國能儘早舉行真正的民主選舉。

屈維里安在演說重申，英國將持續致力深化與印太區域國家以及東南亞國家協會（ASEAN）、環印度洋地區合作聯盟（Indian Ocean Rim Association, IORA）、太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）等區域網絡的夥伴關係。

她指出，2023年凸顯「歐洲－大西洋」與「印度－太平洋」的安全有多麼密不可分，這也是為何英國及其許多夥伴希望為維護印太區域的自由開放盡力。她說，印太區域的安全穩定攸關英國及其許多夥伴的利益。

同時，建構自由且公平的未來也符合區域內民眾的利益，這包括高品質的貿易規則必須獲尊重、貿易路線需保持開放、資料和能源需可自由流通，而各國得以有自由選擇。

在海上安全方面，屈維里安提到，她期待今年繼續發展AUKUS，並與印太區域關鍵夥伴一同致力確保國際水域安全。

屈維里安指出，英國瞭解，「安全」與「貿易」可在英國與亞洲各國的關係構成「良性循環」。2023年，英國在這方面取得若干顯著成就，其中一個是在7月簽署「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會議定書。

「亞洲之家」的2024年度展望報告指出，儘管存在地緣政治情勢緊張、能源市場波動等壓力，亞洲今年仍將是全球經濟成長引擎，整體經濟成長率預估可達約5%。

報告評估區域內8個關鍵經濟體的經濟展望，包括中國、印度、日本、印尼、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓，並預測越南和菲律賓的表現將特別突出。

報告指出，印度也將展現強勁經濟成長；中國的經濟成長將放緩，但成長率仍可望達4.5%至5%。（編輯：高照芬）1130124