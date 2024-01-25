拜登打墮胎權牌 受禁令影響德州女獲邀出席國情咨文

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）白宮今天宣布，美國總統拜登夫婦已邀請被迫前往他州進行緊急墮胎手術的德州女子柯克斯（Kate Cox），出席3月7日拜登對美國國會發表的年度國情咨文演說，對方也已同意出席。

法新社報導，國情咨文是傳統上美國總統每年向國會參眾兩院聯席會議發表的重大政策演說。正在競選連任的拜登則正將捍衛墮胎權作為其選戰主軸之一。

住在德州達拉斯（Dallas）的柯克斯是一名育有2名子女的母親，她為了爭取自己在德州進行一場墮胎手術的權利而興訟，去年引發全美關注，並凸顯出在像德州這樣有嚴格生殖法律的州，尋求墮胎女性所面臨的危險和苦難。

懷胎逾20週的柯克斯發現，她的胎兒帶有罕見基因缺陷「18-三體症」（trisomy 18，又稱愛德華氏症，Edwards syndrome），意味很可能死產或至多夭折。但醫師表示，如果她不中止懷孕，可能導致子宮破裂，危及她未來的生育能力，甚至性命。

然而，柯克斯在德州面臨嚴格的墮胎法令，於是她在去年對州政府提告。德州地方法院判決她勝訴，但州檢察長又提出上訴。隨著時間緊迫，柯克斯於是在去年12月前往他州尋求動緊急墮胎手術；她離開後數小時，德州最高法院果然判決州政府上訴成功。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在記者會上表示：「總統與第一夫人21日與柯克斯談話。她因為懷了無法存活的胎兒而面臨生命危險，被迫上法院尋求所需的醫療行為許可。」

尚皮耶還說，拜登夫婦感謝柯克斯「有勇氣分享自身故事，以及為了德州極端墮胎禁令帶來的衝擊發聲。第一夫人邀請柯克斯與她一同以嘉賓身分出席國情咨文，柯克斯已接受」。

柯克斯的案例，說明了美國最高法院2022年推翻美國憲法對墮胎權的保障後，需要墮胎女性及手術醫師面臨的嚴重困境。

拜登曾以「荒唐過分」形容柯克斯一案，並指控很可能在今年總統大選與他對打的前總統川普「不顧一切」推動新的墮胎限制。他本週在維吉尼亞州一場造勢活動上表示：「美國這項自由被奪走，最應該負責的人是川普。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1130125