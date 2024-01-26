研究：估近萬未成年遭德國基督新教教會性虐待

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（中央社柏林25日綜合外電報導）德國基督新教教會今天承認在保護兒童方面做得不夠。先前一項獨立研究顯示，教會內部有數千起性虐待案件。

法新社報導，這項研究估計，成為教會牧師和工作人員受害者的未成年人數可能高達9355人。

研究人員在檢視2225起登記在案的的性侵案檔案後，得出這項計算結果，這些案件確定了自1946年以來有1259名潛在加害者。

研究合著者瓦茲拉維克（Martin Wazlawik）在記者會上說，地區教會提供的證據有限，意味這個數據可能只是「冰山一角」。

這項研究是對德國基督新教教會（EKD）的控訴，該教會長期來一直設法避免那種席捲天主教會的醜聞。

德國基督新教教會負責人費爾斯（Kirsten Fehrs）在聲明中說，研究結果顯示教會對受害者「嚴重失職」。

費爾斯說：「犯罪發生時，我們沒有保護他們；當他們鼓起勇氣挺身而出時，我們沒有給予他們尊嚴對待。」她並承諾將繼續努力彌補。

研究合著者德萊辛（Harald Dressing）說，到目前為止，德國基督新教教會為揭露性虐待情況所做的努力，比備受批評的天主教會所做的更糟糕。

德萊辛說，儘管簽訂提供文件的合約協議，但地區教會提供文件的工作「緩慢」，這意味著研究無法充分進行。

在1980年代遭教會牧師性侵的克拉赫特（Katharina Kracht）說，她對這項研究結果感到失望。

克拉赫特說：「地區教會阻止我們接受這個事實。」並批評拖延進行有意義的調查。

這項研究在2020年受德國基督新教教會委託，在漢諾威應用科學與藝術大學（Hannover University of Applied Sciences and Arts）指導下的獨立研究協會進行。

研究範圍不僅是牧師，全職和兼職員工以及教會志工也在內。

德國基督新教教會說，將在11月根據性虐待研究的結果提出「行動計畫」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130126