巴基斯坦、伊朗交火後 外長會晤同意擴大安全合作

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（中央社伊斯蘭馬巴德29日綜合外電報導）巴基斯坦和伊朗今天表示，兩國尊重彼此的主權和領土完整，並決心擴大安全合作。在本月針鋒相對的空襲交火後，雙方正努力修補關係。

路透社報導，巴基斯坦和伊朗外交部長在巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行會談。自去年10月7日以色列和哈瑪斯（Hamas）戰爭爆發以來，巴基斯坦和伊朗的軍事緊張情勢已引發地區不穩定局勢擴大的擔憂。

巴基斯坦看守外長吉拉尼（Jalil Abbas Jilani）和伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amir-Abdollahian）在聯合記者會上表示，兩國可以快速冰釋誤會。

吉拉尼說，雙方都同意在各自境內打擊恐怖主義，以化解彼此的擔憂。

艾密拉多拉安則表示，兩國已有充分的相互理解，還說伊朗和巴基斯坦間未曾有過領土紛爭或戰爭。

艾密拉多拉安另透露，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）將於近期內訪問巴基斯坦。

法新社報導，巴基斯坦18日對伊朗境內所謂的「武裝目標」發動空襲，此前2天，伊朗也曾對巴國領土發動類似攻擊。

本月27日，3名身分不明的槍手又在伊朗東南部的希斯坦－俾路支省（Sistan-Baluchestan）殺害9名巴基斯坦工人。

希斯坦－俾路支省是伊朗少數由遜尼派穆斯林占多數的省分之一，伊朗大部分人口皆為什葉派穆斯林。

受到毒品走私集團、少數民族俾路支叛亂分子及遜尼派極端分子影響，這個省分長期以來一直動盪不安。（譯者：王嘉語/核稿：）1130129