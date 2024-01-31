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傳澤倫斯基將撤換武裝部隊總司令 烏國防部否認

2024/1/31 12:57
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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基據傳準備撤換武裝部隊總司令，然而國防部和澤倫斯基發言人相繼駁斥這是不實說法。

英國「金融時報」報導，4名知情人士透露，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）昨天向武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）提出擔任國防顧問的新職位，但遭拒絕。

其中兩名消息人士說，澤倫斯基已向扎盧茲尼明確表示，無論他是否接受這項新職務，都將離開目前的崗位。這將是自2年前俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭軍事指揮層最大人事變動。

這4人表示，儘管澤倫斯基辦公室已決定換掉扎盧茲尼，但在烏克蘭媒體報導相關計畫後，扎盧茲尼這陣子可能還不會被解職。

在此之前，各界對扎盧茲尼的命運早已出現各種臆測，而媒體對他與澤倫斯基關係緊張的報導，更加劇了這類猜想。

烏克蘭先前大肆宣傳的反攻行動未能實現奪回失土和切斷俄羅斯通往克里米亞陸橋等雄心勃勃的目標後，兩人緊張關係去年11月浮上檯面。

扎盧茲尼當時表示，這場戰爭已陷入「僵局」，他的措辭讓總統府大為不滿。

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergei Nikiforov）和國防部昨天駁斥有關扎盧茲尼將被撤職的報導。

國防部在通訊平台Telegram寫道，「親愛的媒體朋友，我們即刻回應大家：不，這不是真的」，但未提供更多資訊。總統府今天拒絕進一步置評。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1130131

#扎盧茲尼
#澤倫斯基
#國防部
#澤倫斯基
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