烏克蘭：俄羅斯襲擊東部醫療設施釀4傷

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，俄羅斯飛彈襲擊東部哈爾科夫州（Kharkiv）一處醫療設施，造成4人受傷。這處醫療設施最近持續遭到轟炸。

法新社報導，基輔也表示，俄羅斯軍隊夜間向烏克蘭發射4架無人機，其中兩架在哈爾科夫上空遭到防空系統擊落。

烏克蘭內政部表示，昨天深夜的飛彈襲擊是針對庫皮揚斯克（Kupiansk）附近的村莊，俄軍一直試圖占領這個前線城鎮。

內政部在聲明中說：「該醫療機構兩層樓建築的正面、窗戶和屋頂受損。」

聲明中說，有4人受傷，一共撤離38人。

與此同時，俄羅斯國防部表示，防空系統夜間在俄羅斯領空擊落11架烏克蘭無人機。

國防部在聲明中說：「今晚，基輔政權企圖用無人機從空中對俄羅斯境內地點進行恐怖攻擊而遭到挫敗。」

聲明說，「防空系統分別在貝爾哥羅德州（Belgorod）和庫斯克州（Kursk）上空攔截並摧毀4架、1架無人機」。

格林威治標準時間凌晨3時30分左右，又有4架無人機在貝爾哥羅德州上空、2架在佛洛尼斯州（Voronezh）上空被擊落。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130201