烏克蘭列「戰爭資助者」企業 中國要求除名

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（中央社基輔/北京1日綜合外電報導）烏克蘭將全球48家企業列為「國際戰爭資助者」，指稱它們間接協助或推動俄羅斯侵略。中國今天要求立即將名單上的十幾家中國企業除名，希望烏克蘭能「消除負面影響」。

路透社報導，中國駐基輔大使上個月向烏克蘭政府高層官員表示，將這些企業列入名單可能有損雙邊關係。

消息一出後，中國外交部發言人表示：「中方堅決反對將中國企業列入相關名單，要求烏克蘭立即糾正錯誤，消除負面影響。」不過他並未具體說明影響為何。

北京與莫斯科當局關係密切，並未指責俄羅斯入侵烏克蘭，但也表示所有國家的主權和領土完整必須受到尊重，並表示願意協助調停戰爭。

烏克蘭將全球48家企業列為「國際戰爭資助者」，宣稱這些企業的商業活動間接協助或推動俄羅斯侵略，其中14家來自中國。

烏克蘭消息人士表示：「（中國）大使表示，所有這一切（黑名單的狀況）可能會對雙方關係產生負面影響。」

另一位消息人士表示，北京當局可能將此事與採購烏克蘭糧食掛鉤。

在2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，中國是烏克蘭最大的貿易夥伴，目前仍是烏克蘭糧食、葵花籽油和鐵礦的重要消費國。

烏克蘭政府數據顯示，在基輔去年8月建立的新黑海航運走廊下，烏克蘭約30%的海運出口均是運往中國，包括食品、金屬和礦石。

烏克蘭的黑名單對列名企業並沒有法律影響，僅是對中俄企業在石油和天然氣等領域的廣泛合作提出異議。石油和天然氣是俄國主要收入來源。

列入名單的中國企業包括能源巨擘中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司。

烏克蘭國家預防腐敗局（National Agency on Corruption Prevention）將黑名單形容為「極具威信的工具，能讓全球供應鏈要素受惠（以及）國際企業退出俄羅斯」。

中國被廣泛視為俄羅斯克里姆林宮的盟友，而烏克蘭在與俄國戰爭期間一直小心避免激怒中國，並多次呼籲北京加入基輔尋求和平的外交行動。

中國有14家企業被烏克蘭列入黑名單，為數最多；其次是美國8家，法國和德國各4家。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130202