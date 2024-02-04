規避制裁 北韓假睫毛化身「中國製造」進入西方

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（中央社台北4日電）路透社報導，北韓生產的假睫毛以「中國製造」名義進入世界各地美容店，銷售額達數百萬美元。假睫毛目前成為北韓創匯主力商品之一，助其推動2023年的出口復甦。

據路透社3日發自韓國首爾及中國山東平度市的報導，這些來自北韓的假睫毛在鄰國中國進行加工和包裝，為金正恩政權提供規避國際制裁的途徑，成為重要的外匯來源。

路透社採訪了15名假睫毛行業從業者以及貿易律師、經濟專家等共20人。這些訪談描繪了一個「中國公司進口北韓半成品，然後將其包裝成中國產品出售」的體系。

報導引述其中8名不具名貿易人士表示，假睫毛成品出口到西方和日、韓市場。

中國海關總署1月公布的數據顯示，北韓的假髮和假睫毛2023年對中國的出口額較上年大增12.4倍，約1.6674億美元。

中國不但是北韓幾乎所有申報出口的目的地，而且假髮和假睫毛在去年北韓對中國申報出口中占了近6成。

位於中國青島的平度有「全球睫毛之都」之稱，業內人士指出，當地是北韓供應鏈的關鍵地。許多總部設在平度的公司進口北韓假睫毛，再包裝和加工後出口。

名為夢雪莉（Monsheery）的公司是其中之一，北韓的假睫毛幫助這家公司從家庭工廠起步，如今向美國、巴西和俄羅斯出口產品。

夢雪莉眼睫毛加工廠負責人王婷婷說，「朝鮮（北韓）產品的質量好得多」，而她不知道使用北韓假睫毛有任何制裁問題。

平度的其他業者則意識到制裁在複雜分銷鏈中扮演的角色，另一名假睫毛工廠負責人說，「如果不是這些制裁，（朝鮮人）就沒有必要通過中國出口」。

美國國務院和國際專家估計，北韓攫取了該國公民高達90%的外匯收入，其中許多人生活貧困；但路透社指無法確定有多少假睫毛銷售收入流向金正恩政府，以及這些收入的用途。

中國外交部一名發言人回應路透社表示，北京和平壤是友好鄰邦，「兩國之間合法合規的正常合作不應被誇大」。

聯合國安理會2006年以來試圖透過10多個制裁決議阻止北韓的核武計畫。這些決議限制了北韓對於煤炭、紡織品和石油等產品的貿易能力，並對在國外工作的北韓人實行嚴格限制。

路透社引述3名制裁專家說，由於制裁沒有直接禁止假髮或假睫毛產品，因此從北韓交易假睫毛不一定違反國際法。

美國自2008年以來透過單獨措施進一步擴大對北韓的制裁，其中包括使用美元的非美國公司；但兩名國際制裁律師說，此類制裁的落實有所限制，因為這些實體與美國金融體系的關聯很小，主要銷售對象也不是美國客戶。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1130204