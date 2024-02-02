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金正恩赴造船廠視察軍艦 強調加強備戰

2024/2/2 17:46
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（中央社首爾2日綜合外電報導）北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩前往一座造船廠視察軍艦，並強調強大的海軍力量在「戰爭準備」中至關重要。

法新社報導，最近幾週，金正恩聲稱南韓是北韓的「主要敵人」，廢除致力於統一與對外接觸的機構，並稱「只要有0.001釐米」領土遭侵犯，就要發動戰爭。

他最近也讚揚從潛艦試射新型戰略巡弋飛彈的行動，並稱這是北韓海軍實力發展的關鍵時刻。

根據北韓中央通信社，金正恩在南浦造船廠說：「加強海軍力量是目前捍衛國家海洋主權，以及加強戰爭準備的最重要議題。」

金正恩2021年在一場重要的黨代表大會上提出的戰略武器願望清單中，就有核動力潛艦，另外還包括極音速彈頭、間諜衛星和固體燃料洲際彈道飛彈。

金正恩在造訪位於平壤西南邊約65公里的南浦造船廠基地期間，聽取有關正在建造的各種軍艦，以及執政黨下達「新大型計畫」準備工作的簡報。

北韓中央通信社報導，金正恩「表達了對造船廠工人能夠成功建造世界級大型軍艦的期待」。

北韓去年發表其所謂的首艘「戰術核攻擊潛艦」，南韓軍方當時表示，這艘潛艦看起來無法正常運作。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130202

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