金正恩督導試射行動 稱巡弋飛彈精準擊中目標

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（中央社首爾29日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩監督潛射巡弋飛彈試射行動，還說金正恩對這次試射「非常滿意」。這是擁核北韓一系列升高緊張局勢的最新舉動。

法新社報導，根據北韓中央通信社，兩枚Pulhwasal-3-31飛彈昨天「飛過東海上空…擊中島嶼目標」，報導還說金正恩「指導」了這次行動。

報導說，這兩枚飛彈分別在空中停留了7421秒和7445秒，但未透露飛行距離，也沒有說明它們是從水面上，還是從水下發射。

北韓24日針對其新一代戰略巡弋飛彈Pulhwasal-3-31進行首次測試，朝黃海一帶發射數枚飛彈。不過外界目前尚不清楚北韓海基發射彈道飛彈實際能力如何。

先前的測試是在較舊船隻上進行，包括自水下平台發射，而非真正的潛艦。

北韓去年3月發射2枚巡弋飛彈，飛行距離為1500公里，射程涵蓋南韓全境和日本大部分地區。

但分析人士表示，北韓似乎是從水面上發射，削弱了該武器所具備的隱形優勢。

北韓還擁有名為北極星3型（Pukguksong-3）的潛射彈道飛彈（SLBM），估計射程達1900公里。平壤2021年10月宣布試射新型潛射彈道飛彈成功。

潛射彈道飛彈可從水面下發射，因此機動性極強，難以偵測。

北韓發展潛射彈道飛彈能力，將平壤軍武力量提升至新境界。北韓得以將彈道飛彈的部署範圍拓展到朝鮮半島以外，且能在遭遇攻擊時展開報復行動。

北韓也對其「第一艘戰術核攻擊潛艦」進行所謂的模擬測試。

北韓中央通訊社報導說，昨天的試射「對鄰國安全沒有影響，也與地區局勢無關」，還說金正恩對這次試射「非常滿意」。

南韓軍方昨天表示，偵測到北韓自新浦（Sinpo）附近海域發射數枚巡弋飛彈。

北韓在新的一年加速進行武器測試，包括所謂的「水下核武系統」和採用固體燃料的極音速彈道飛彈。

不同於彈道飛彈，目前聯合國對平壤的制裁中，並未禁止試射巡弋飛彈。

巡弋飛彈通常是噴射推進，飛行高度低於更複雜的彈道飛彈，這使得它們更難被偵測和攔截。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130129