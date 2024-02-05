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三星會長李在鎔涉會計詐欺操縱股價 法院判無罪

2024/2/5 16:54
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（中央社首爾5日綜合外電報導）韓國三星集團會長李在鎔因在2015年三星子公司80億美元合併案中涉及會計詐欺和操縱股價，去年遭檢方求處5年徒刑，但首爾法院今天宣判，李在鎔無罪。檢方仍可上訴。

路透社報導，韓國檢方去年11月要求法院判處三星集團（Samsung Group）會長李在鎔5年有期徒刑。李在鎔否認有任何不法行為，宣稱他和其他前高階主管是因相信合併案有助股東受惠而推動。

檢方仍可對這項判決提出上訴。

法院這項判決讓李在鎔免於再次入獄，他先前因賄賂韓國前總統朴槿惠友人被判有罪，於2017至2021年間合計坐牢18個月。他在2021年獲得假釋，隔年再獲得總統尹錫悅特赦，使他得以正式接班三星集團會長職位。

韓國政府當時表示，需要李在鎔協助解決「國家經濟危機」。

在這起合併案中，檢方指控現年55歲的李在鎔和三星其他前高階主管違反韓國「資本市場法」（Capital Markets Act），好讓2015年三星物產（Samsung C&T）和第一毛織（Cheil Industries）合併案成真，粗暴犧牲少數股東利益為自身牟利。

在進行這起合併案之前，李氏家族及相關實體掌控第一毛織，而非三星物產。三星物產是集團旗艦公司三星電子（Samsung Electronics）的主要股東。

截至去年9月底，李氏家族及相關實體持有三星電子20.7%的股份。

韓國一些最大的企業集團至今仍被其創始家族掌控，長期以來，韓國民眾遊走於對財閥爆出的諸多醜聞感到憤怒，又不得不認可這些企業家族對國內經濟多有貢獻的情緒之中。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳政一）1130205

#三星
#李在鎔
#朴槿惠
#韓國
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