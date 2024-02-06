奧運維安嚴格交通繁忙 法國籲民眾少用包裹寄送服務

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）巴黎奧運將於7月登場，官方網站資訊指出，法國政府要求巴黎居民在今年夏天奧運和帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）期間，避免使用包裹寄送服務。

這項建議發布在有關巴黎奧運的新設政府網站 anticiperlesjeux.gouv.fr，內容強調巴黎人可能要忍受的頭痛程度，因為這將是近年來維安層級最高的奧運之一。

法國交通部在網站上表示：「我們請您盡可能提前訂購包裹，讓包裹可在7月24日之前、9月8日之後或在2場奧運賽事之間，即8月12日至27日期間送達。」

若在此期間仍需遞送包裹服務，政府要求民眾「優先選擇交通較不繁忙的時間和日子」、選擇自行車或步行運送，或在維安區域外的地點親取。

巴黎奧運將在7月26日到8月11日舉行，帕運則是8月28日至9月8日。（譯者：鄭詩韻/核稿：侯姿瑩）1130206