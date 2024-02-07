日本秋田傳熊躲倉庫一天未出 當局嚴陣以待

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本秋田縣警方昨天中午接獲民眾通報稱有熊跑進秋田市一間公司的倉庫。熊目前已經待了一整天未出來。警方與獵友會等人員已在倉庫設置陷阱籠嘗試誘捕，並持續監視。

日本放送協會（NHK）報導，一名在秋田市御所野地區一間物流公司工作的男子，昨天中午11時30分左右報警稱在物流公司的倉庫裡看到體長約1公尺的熊。

據稱，倉庫的出入口被搬運貨物的相關物品擋住。

秋田市政府、當地警方、獵友會等人員今天在倉庫中放置陷阱籠與監視器，持續掌握相關狀況。

而經過一整天之後，熊在今天中午仍未離開倉庫，所幸目前未傳出人員因此受傷。

現場位於JR秋田站東南方約7.5公里處，是物流中心、倉庫等林立的地區，附近也有民宅。

目前是熊冬眠的時期，秋田縣內今年截至昨天為止，目擊熊的案件達16起，而2023年1月與2月合計總共才1起。

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東京農工大學研究所教授小池伸介相當熟悉熊的習性，對於民眾相繼目擊熊初步分析，「熊基本上在這個時期會冬眠，不過冬眠的洞穴周邊有人吵鬧等導致冬眠環境變差的話，可能會中途改變地點，而在這途中可能會被目擊」。

另外，關於秋田縣內目擊疑似為幼熊的案例較多，小池指出，「幼熊在冬眠期間出生，然後與母熊共度約一年半的時光，之後再與母熊一起冬眠，但如果母熊死亡或其他原因跟母熊分離，幼熊可能因不熟悉冬眠方法而在外徘徊」。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130207