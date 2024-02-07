日經：習近平策略異於美國思維 政治驅動中國核武擴張

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）中國國家主席習近平的策略與美國思維不同。北京領導層似認為，中國展現更強大戰略和軍事能力，特別是核能力，有助讓華府相信北京已成強大國家，從而阻止美國試圖遏制中國。

學者認為，中國擴大核武庫並非由軍事邏輯驅動，而是受到政治邏輯驅使，呼籲更深入研究中國政治動態。

前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年3月在聯邦參議院聽證會上表示，中共可能會在「未來6年內」對台灣採取軍事行動，2027年因而被稱為「戴維森時間表」。這番話被認為有情報依據，且主導了華府的討論。

美國總統拜登選出的下一任海軍太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）上週向國會表示，2027年「只不過是中國解放軍建軍100週年」，而且美國軍方大體上必須隨時做好應對準備。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，解讀中國行動、聲明和動機恐有其難度。部分在美國的學者呼籲更深入研究中國的政治動態，特別是國內政治如何影響外交政策。

舉例來說，中國的核武擴張是五角大廈2023年「中國軍力報告」（China Military Power Report）重點之一，報告估計到2030年，中國將擁有超過1000枚可用於作戰的核彈頭，並說「如果透過傳統軍事手段擊敗台灣會嚴重威脅（中國共產黨）政權生存，那麼北京可能會考慮動用核武，以恢復嚇阻」。

華府智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）核政策計畫資深研究員趙通警告，不應只從軍事觀點看待中國核發展。

趙通受訪時表示：「中國擴大核武庫並非受到明確的軍事邏輯驅使，而是由政治邏輯驅動。」

他指出：「中國目前的領導階層似乎認為，如果中國能展現更強大戰略和軍事能力，特別是核能力，將有助於讓華府相信北京已經成為一個強大國家。」

趙通說，在北京看來，這樣的看法有助於阻止華府試圖遏制中國，「換句話說，當前北京領導階層認為中國必須儘快展現戰略實力，因為這將有助迫使美國全面對中國採取更加和解的政策」。

他說，整體而言，中國可能開始懷疑先前所做評估，即認為西方正在衰落、東方正在崛起。

但趙通也對過度同情中國的華府智庫提出批評。他指出：「他們傾向對中國抱持非常理想主義看法。他們傾向認為雙邊關係中的麻煩是美國霸權意圖造成。」

趙通說，這些分析人士「沒有在當今中國生活的豐富經驗。作為一個國家，近年來中國發生了深刻的內部變化」，而此一變化是朝向更專制體制邁進的。

他說：「這對中國的世界觀有巨大影響。這是中國戰狼外交的直接驅動力。」

與此同時，美國空軍戰爭學院（Air War College）助理教授麥金尼（Jared McKinney）和科羅拉多州立大學副教授哈里斯（Peter Harris）在新書「嚇阻差距：避免台灣海峽發生戰爭」（Deterrence Gap: Avoiding war in the Taiwan Strait，暫譯）中表示，過去約束北京不侵略台灣的多重嚇阻已然失效、陳腐或退化。

麥金尼表示：「台灣與中國不會變得更相互依存。在中國看來，和平統一似乎沒有走上正軌，中國更不可能有戰略耐性，反而比較可能出現民族主義焦躁。」

麥金尼也指出，中國2032年後要犯台會變得更為困難。從2032年開始，「美國軍事現代化將趕上中國的進展，日本軍事現代化也將追上」。

麥金尼說：「因此，純粹就勢力均衡這件事而言，在理性評估下，對北京來說，最不糟糕的時間似乎落在中短期。」（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1130207