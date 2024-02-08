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以哈戰爭掀種族衝突 歐盟爆發反猶、反穆仇恨犯罪

2024/2/8 03:04
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（中央社史特拉斯堡7日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）官員今天表示，自去年10月7日哈瑪斯（Hamas）與以色列開戰以來，歐盟「爆發」了反猶太及反穆斯林仇恨犯罪。

法新社報導，歐盟執委會（European Commission）副主席席納斯（Margaritis Schinas）今天在總部設於法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲議會（European Parliament）發言。

席納斯指出，生活在歐洲的許多猶太人和穆斯林擔心自身安全，猶太教堂被投擲燃燒彈，猶太商店遭摧毀，納粹黨徽和反穆斯林「歧視語」塗在清真寺和房屋。

他還說，反猶太及反穆斯林訊息已在網路「爆發」，包括呼籲消滅以色列及殺死猶太人的標語，以及號召殺死或驅逐穆斯林移民、性侵穆斯林女性的口號。（譯者：陳正健）1130208

#以色列
#歐盟執委會
#穆斯林
#哈瑪斯
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