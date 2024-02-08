烏東阿夫迪夫卡市長：俄軍從各處進攻 局勢艱難

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭東部城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）市長巴拉巴希今天說，大批俄羅斯軍隊正從各個方向進攻阿夫迪夫卡，使保衛這個城市的烏克蘭部隊處境越來越艱難。

路透社報導，俄國軍隊在烏克蘭工業重鎮頓巴斯（Donbas）地區東部前線占據主動地位，自去年10月以來，俄軍一直試圖切斷補給線，包圍駐紮在阿夫迪夫卡（Avdiivka）的烏軍。

巴拉巴希（Vitaliy Barabash）在電視評論中表示：「敵人正從四面八方施壓。他們以大量兵力發起猛攻。」他形容情勢「非常困難和激烈」。

阿夫迪夫卡自2014年以來便一直處於砲火之下，2022年2月俄國全面入侵烏克蘭後，這個地區更是受到嚴重破壞。

巴拉巴希說，擁有一座大型煉焦廠的的阿夫迪夫卡曾有3萬2000人口，目前僅剩941名居民。

阿夫迪夫卡的失守將會被俄國當局視為下月大選前一場得來不易的勝利，外界普遍認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將再度連任。（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1130208