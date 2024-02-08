美軍直升機加州失事墜毀 5名陸戰隊員證實喪命

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（中央社聖地牙哥8日綜合外電報導）美國軍方今天表示，一架軍用直升機在加州聖地牙哥（San Diego）郊外墜毀，當時天候雪雨交加，機上的5名美軍陸戰隊員已被證實死亡。

美聯社報導，當局表示，CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）軍用運輸直升機6日深夜，從內華達州克利契空軍基地（Creech Air Force Base）結束訓練，返回加州南部的米拉瑪陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）時失聯。

陸戰隊第三航空聯隊指揮官博舒特（Michael J. Borgschulte）在聲明中表示：「我懷著沉重的心情和深切的悲痛，必須告訴各位我們失去了陸戰隊第三聯隊和『飛虎隊』5名傑出的陸戰隊員。」

根據聲明，已經展開找尋5人遺體的工作，正在進行事故調查。

聲明指出，民航當局7日早上找到這架直升機位置在加州松谷（Pine Valley），距離聖地牙哥1小時車程。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1130208