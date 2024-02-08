更多編輯台推薦新聞：
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美軍直升機加州失事墜毀 5名陸戰隊員證實喪命

2024/2/8 22:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖地牙哥8日綜合外電報導）美國軍方今天表示，一架軍用直升機在加州聖地牙哥（San Diego）郊外墜毀，當時天候雪雨交加，機上的5名美軍陸戰隊員已被證實死亡。

美聯社報導，當局表示，CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）軍用運輸直升機6日深夜，從內華達州克利契空軍基地（Creech Air Force Base）結束訓練，返回加州南部的米拉瑪陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Miramar）時失聯。

陸戰隊第三航空聯隊指揮官博舒特（Michael J. Borgschulte）在聲明中表示：「我懷著沉重的心情和深切的悲痛，必須告訴各位我們失去了陸戰隊第三聯隊和『飛虎隊』5名傑出的陸戰隊員。」

根據聲明，已經展開找尋5人遺體的工作，正在進行事故調查。

聲明指出，民航當局7日早上找到這架直升機位置在加州松谷（Pine Valley），距離聖地牙哥1小時車程。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1130208

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.227