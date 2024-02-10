以哈戰爭衝擊 以色列信評首遭穆迪由A1降至A2

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩（Gaza）的戰爭持續進行。美國評等機構穆迪（Moody）今天下調以色列信用評級一個等級，由A1降至A2。

美國財經媒體報導，穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）去年10月下旬將以色列信評列入降級審查，今天做成降級結論並將前景改為負面。

穆迪認為持續與哈瑪斯纏鬥對財政造成衝擊而調降以色列信評，這是以色列首度遭穆迪調降主權信評。A2等級的國家包含波蘭、智利等。

法新社報導，穆迪在聲明中稱評估「（以色列）與哈瑪斯持續軍事衝突，餘波與全般後果會實質升高以色列的政治風險，在可預見的未來也會削弱以國行政、立法與財政力量」。

穆迪並將以色列債務前景下調至「負面」，原因是以色列和在北鄰活動、實力更為強大的黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）間的風險升高。

哈瑪斯於去年10月7日突襲以色列後，標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）以戰可能擴大的風險，將以色列的信用展望從「穩定」下降至「負面」。

另一世界三大信評公司之一的惠譽（Fitch）也因以哈戰爭，將以色列排入負面觀察。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1130210