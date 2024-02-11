冬奧賽道恐破壞環境 千名民眾走上米蘭街頭

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（中央社米蘭10日綜合外電報導）約千名抗議人士今天冒雨走上義大利米蘭街頭，反對2026年在米蘭和柯蒂納戴比索舉行的冬季奧運會，直呼奧運會的基礎建設將對環境有負面影響，包含具爭議性的雪車賽道。

法新社報導，由健行團體、環保人士、文化遺產組織、左翼政治運動人士組成的壓力團體「非永續奧林匹克委員會」（Unsustainable Olympics Committee）組織了這場抗議遊行。而這場遊行只是一系列抗議2026年冬奧活動的一部分。

他們主張，這場體育賽事將對義大利山區的環境和米蘭的住房成本產生負面影響，並在上週組織了其他規模較小的抗議活動。

1名從事照護工作的29歲民眾告訴法新社，「我到這邊（遊行）是為了保護環境免受非永續發展模式的影響」，並認為「山區逐漸成為商業投機者的獵物。我們希望山區受到更多保護」。

儘管國際奧林匹克委員會（IOC）主張使用義大利境外現有的滑道當作賽事地點以節省開銷，且義大利奧林匹克委員會（Italian Olympic Committee）去年也曾表示滑行賽事會在義國境外舉辦，義大利政府本月仍稍早宣布，將在主辦城市之一的柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）境內興建奧運競賽項目雪車（bobsleigh）所用賽道。

國際奧會表示，義大利這項耗資8200萬歐元（約新台幣27億7400萬元）的建設計畫有可能來不及接受奧運開始前所需的大規模測試，而且這對當地居民而言長期益處並不大。

義大利建設公司「皮薩洛蒂」（Pizzarotti）是這項建設合約的唯一投標廠商，有13個月打造1445公尺長的賽道，其中包含16個彎道以及必備的複雜冷卻系統。

1名38歲的抗議人士表示「山區不是遊樂園」，認為「將山區變成賽道是對山的錯誤認知」。

2026冬奧預定於2026年2月6日至22日登場，比賽場地橫跨義大利北部以及米蘭與柯蒂納戴比索。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130211