烏克蘭軍方聲稱：俄國部隊於占領區使用星鏈系統

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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天聲稱俄羅斯部隊正於占領區使用億萬富豪馬斯克的衛星網路服務「星鏈」終端裝置，並公布監聽到的兩名俄國軍人通訊音檔作為俄軍「系統性」使用星鏈的證據。

路透社報導，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的近兩年期間，星鏈（Starlink）系統對於烏克蘭的戰場通訊至關重要，因為基輔當局對抗規模更大、裝備更好的俄國軍隊。

烏克蘭國防部情報總局（Main Directorate of Intelligence）在通訊軟體Telegram發布一段錄音檔，宣稱其中的內容涉及俄軍第83空中突擊旅的部隊討論在烏克蘭東部設立終端裝置的情況。

烏克蘭國防部情報總局沒有提供俄軍使用規模或他們如何取得終端裝置的相關詳細資訊。情報總局發言人烏索夫（Andriy Yusov）昨天向烏克蘭媒體表示，這件事「開始呈現系統性」。

俄羅斯國防部沒有立即回覆路透社的置評請求。

營運星鏈、馬斯克（Elon Musk）掌有的美國太空探索科技公司SpaceX上週於社群媒體X平台發布聲明說，公司「不跟俄國政府或俄國軍方進行任何形式的業務往來」，並且其服務不在俄羅斯境內運行。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1130211