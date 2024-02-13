更多編輯台推薦新聞：
台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？
生活

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

泰司法部長：前總理戴克辛將提前出獄

2024/2/13 14:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷13日綜合外電報導）泰國司法部長今天表示，遭關押的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）將獲釋，最快可能是在本週末。

備受爭議的億萬富豪戴克辛，曾兩次當選泰國總理，並在2006年一場軍事政變中被趕下台，後來流亡海外多年，中間一度短暫回國。

2023年8月戴克辛再度返國，下機後被捕，法院以涉及貪污和濫用權力罪名判他有期徒刑8年；但幾天後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將他的刑期減至1年，原預定今年8月出獄。

法新社報導，司法部長塔維（Tawee Sodsong）今天表示，有930名囚犯將提前獲釋，現齡74歲的戴克辛是其中之一 。

塔維告訴記者說：「戴克辛坐牢6個月後，因屬病重或年齡逾70歲的一群，而獲准提前獲釋。」

泰國媒體報導，戴克辛最快17日出獄。

戴克辛因健康情況不佳，在遭判刑的數個小時後便被轉送到警察醫院，導致關於他的謠言甚囂塵上，目前也不清楚他是否曾待在監獄牢房內。

當地媒體報導，戴克辛的家人說，戴克辛入院時有胸悶和高血壓的問題；在接下來的幾個月內，他的家人稱他接受了兩次手術。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130213

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.13