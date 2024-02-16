日本山口縣JR鐵軌銅纜不翼而飛 逾200處受害

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本山口縣內JR兩條路線發生鐵軌接頭處的銅纜被割斷且不翼而飛的問題，加上今天在宇部線居能站發現的新案例，至今已超過200處的銅纜受害，警方正在朝竊盜的方向調查。

日本放送協會（NHK）報導，截至昨天為止，山口縣內的JR路線中，宇部線與山陽本線分別約有110與50處的銅纜被割斷攜走，如果以此換算，受害的銅纜數量超過300條。

JR西日本公司正在陸續檢查，今天凌晨2時40分左右，另外在宇部線居能站內發現60個地方的130條銅纜被割斷且不翼而飛。如此一來，至今已約有220個地方受害，警方接獲JR公司的報案後，以竊盜的嫌疑持續偵辦中。

根據JR公司表示，本月8日檢查居能站內的纜線時並未出現異常。

宇部線與小野田線全線因此受到影響，今天從首班列車開始一度停駛約4小時。

居能站附近的民眾表示，許多私立高中的學生、年輕人會在這邊上下車。今天上午有些人聽聞列車暫時停駛的廣播後，改搭巴士等其他交通工具。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130216